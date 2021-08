I biglietti per Bari-Fidelis Andria – gara utile come turno eliminatorio della Coppa Italia di Lega Pro – in programma sabato 21 agosto alle ore 21.00 sono in vendita a partire da martedì 17 agosto alle ore 12:00 sul circuito TicketOne (online e punti vendita).

La SSC Bari però comunica che la vendita dei tagliandi del solo settore ospiti è sospesa in attesa delle indicazioni del GOS in programma nella giornata di giovedì 19 agosto.