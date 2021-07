Completato lo staff tecnico che accompagnerà il tecnico Gigi Panarelli nella stagione 2021-2022. Il ruolo di vice allenatore è stato affidato al 38enne Domenico Di Cecco che da questa stagione agonistica si è ritirato dal calcio giocato per intraprendere una nuova avventura come guida tecnica. Per Di Cecco esperienza importante da calciatore con oltre 400 presenze tra i professionisti tra Serie B e Serie C prima di chiudere la carriera in serie D tra Cerignola e Bitonto.

Completo anche lo staff dei preparatori atletici con la conferma di Giuseppe Ciciriello già protagonista nella scorsa stagione con Gigi Panarelli. Volto nuovo in casa Fidelis sarà, invece, Vincenzo Pellicani classe ’68, laureato in Scienze Motorie, abilitato Preparatore Atletico a Coverciano e patentato Allenatore UEFA B, una garanzia nel suo settore. Per lui tanta esperienza nel mondo del calcio tra Cerignola, Bisceglie, Irsinese e Corato, per citarne solo alcune.

Sarà sempre Gianmario Petrelli, invece, il preparatore dei portieri riconfermato in questo delicato ed importante ruolo dopo l’ottima scorsa stagione tra le fila biancazzurre. Altra conferma è quella di Antonio Carnevale nel ruolo di Match Analyst. Per Carnevale moltissima esperienza oltre quella dello scorso anno tra le fila biancazzurre. Un ruolo delicato che permette di effettuare uno studio meticoloso di aspetti positivi e negativi utili a migliorare le prestazioni nel corso della stagione.

Allenatore: Gigi Panarelli

Vice Allenatore: Domenico Di Cecco

Preparatori Atletici: Vincenzo Pellicani, Giuseppe Ciciriello

Preparatore Portieri: Gianmario Petrelli

Match Analyst: Antonio Carnevale