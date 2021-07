La Giunta Comunale ha approvato, nei giorni scorsi, il convenzionamento con l’Ordine dei Periti Agrari laureati della BAT con l’obiettivo – spiega l’assessore alle Attività Produttive, dott. Cesareo Troia – di «garantire al settore agricolo la maggiore attenzione possibile, prevedendo forme di supporto tecnico agli agricoltori».

Il Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati della BAT, opera come tutti gli ordini professionali sotto la vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia e promuove ogni iniziativa idonea a sviluppare una sempre più qualificata, ed aggiornata, presenza di tecnici agricoli nei campi di attività e nei settori direttamente collegati.

«Tale convenzionamento – prosegue Troia – si è reso necessario anche per rispondere alle diverse sollecitazioni, provenienti dalle associazioni di categoria e dagli stessi agricoltori operanti in città, per attivare l’ istituzione, presso il Comune, di uno sportello di assistenza e di consulenza in modo da poter svolgere in maniera più corretta e qualificata le attività tipiche dell’agricoltura».

Il Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati garantirà dunque, gratuitamente, a tutti gli utenti qualificati ed a tutti i cittadini in genere, un servizio costante di consulenza ed assistenza nelle materie di specifico interesse.

L’iniziativa consentirà al Comune di Andria, per l’intera sua durata, di poter fruire della consulenza qualificata dei componenti del Collegio offrendo così all’Ente la possibilità di assicurare, a sua volta, un prezioso servizio di assistenza e consulenza da attivare presso gli Uffici del SUAP, e senza alcun onere e intralcio alle normali attività istituzionali. Lo sportello cioè sarà operativo in orari assolutamente compatibili con quelli degli uffici e senza alcuna interferenza con la loro ordinaria attività. «Lo sportello-conclude l’assessore Troia – garantirà la sua attività per almeno sedici ore mensili per due ore nei giorni di rientro pomeridiano, ovvero il martedì e il giovedì».