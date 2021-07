Tre nocciole, come i tre campanili di Andria, racchiuse in un prodotto unico della tradizione gelatiera locale che si intreccia con la storia della città stessa e che rievoca ricordi. Il Trenocelle torna a far parlare di sé con la seconda edizione del Festival intitolato al gustoso gelato da passeggio, tutto andriese, che si terrà in Piazza Catuma dal 23 al 25 luglio. Una rassegna che si rinnova ma sempre nel solco della tradizione legata al Trenocelle. Circa 27 i bar che hanno aderito all’iniziativa portata avanti da Confcommercio Andria insieme al Comune, Fipe Bar e Pasticcerie e ArtTurism. Obiettivo valorizzare storia e prodotto.

Il Festival del Trenocelle quest’anno presenta novità. Oltre agli stand in Piazza Catuma, dove verrà mostrata la realizzazione del gelato tradizionale andriese, passo dopo passo, la rassegna metterà a disposizione anche visite guidate nel centro storico di Andria, una mostra fotografica, e convenzioni con B&B locali e ristoranti associati a Confcommercio. In questo modo, ha spiegato l’Assessore alle Attività Produttive e Turismo Cesareo Troia, si incentivano anche le bellezze della città federiciana. Prodotti tipici e storia del territorio: connubio vincente per coinvolgere al meglio i turisti e cittadini.

