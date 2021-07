«La nostra Città, per le sue bellezze, per la sua storia e per la sua posizione strategica, è attenzionata anche dalle DUANNENES, casa d’asta nata a Genova nel 2001. Ne sono certa – dichiara il Sindaco, avv. Giovanna Bruno – dopo aver ricevuto a Palazzo di Città Damiano Fianco, associato della casa d’aste, che mi ha rappresentato la possibilità, per Andria, di essere scenario ideale per organizzare un grosso evento di portata internazionale, richiamo per collezionisti e amatori di auto d’epoca».

Promotori dell’incontro sono stati il consigliere Club Rambo Arcaico, Michele Lorusso, e il segretario del Club Storie e Motori federiciani di Andria, il dott. Angelo Frisardi.

«Negli anni 1949/1950/1951 – prosegue il Sindaco – ho scoperto che Andria ha ospitato le Corse d’Auto Regolarità di Federico” che rappresentava una vetrina importante per il territorio. Via Ferrucci e dintorni erano il percorso ammirato da tanti. Dopo più di mezzo secolo, immaginare che si possa riportare in Città un evento simile, al passo coi tempi e con una attenzione mediatica in grado di valorizzare i nostri tesori, sempre nella cornice federiciana, ci stimola a procedere sulla strada delle relazioni aperte, con tutti coloro che vogliono investire con noi – conclude il Sindaco – sul rilancio della Città».