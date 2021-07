È dello scorso 15 luglio il voto unanime alla deliberazione di consiglio comunale monotematico che conferisce mandato al Sindaco di Andria di sottoscrivere quegli accordi e protocolli necessari a proseguire l’iter di realizzazione del nuovo Ospedale di Andria in Contrada Macchia di Rose.

«Durante la seduta consigliare – dichiarano i consiglieri di centrodestra Barchetta (FdI), Fracchiolla (Fi), Grumo (Lega), Scamarcio e Civita (Lista Scamarcio Sindaco) – abbiamo presentato un emendamento che ha trovato da subito la condivisione sia delle altre forze di opposizione, che di quelle di maggioranza. E’ stato, infatti, votato all’unanimità dei presenti.

Il consiglio comunale ha certificato ciò che è stato fatto in passato per la realizzazione del progetto, a partire dal Consiglio Comunale monotematico del 21 febbraio 2011, alla presenza dell’allora Assessore Regionale Tommaso Fiore, fino al Consiglio del 16 maggio 2017, in cui si decise ufficialmente la localizzazione del nuovo nosocomio in contrada Macchie di Rose, anche a seguito delle riunioni intercorse tra la Asl Bt, l’Amministrazione Giorgino, e i consiglieri regionali di centrodestra.

Il risultato che si avrà alla realizzazione definitiva del nuovo ospedale sarà frutto dell’impegno di tutte le forze politiche della città, che sin dall’inizio, in passato, hanno avuto una visione lungimirante, condivisa con le altre istituzioni competenti. Ciò deve inorgoglirci. Lo sviluppo e il cambiamento della città passano da qui. E, a volte, vengono da lontano».