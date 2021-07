Ha preso il via ieri il programma estivo della parrocchia San Luigi a Castel del Monte “PAESAGGI UMANI E SPIRITUALI – 2021”. Il Vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi, e l’autore e regista Michele Mirabella, hanno guidato in una riflessione sull’ Enciclica “FRATELLI TUTTI” di Papa Francesco.

Parlare di “FRATELLI TUTTI” dopo un periodo di pandemia che ci ha visti, invece, soli ed isolati dagli altri, sembra quasi una contrapposizione ma Mons. Mansi ha nuovamente ricordate le parole di Papa Francesco: “Peggio di questa crisi del COVID … c’è solo il dramma di sprecarla!”.

“Una tragedia globale come la pandemia del Covid-19 ha effettivamente suscitato per un certo tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme”. (“Fratelli tutti”)

Ecco perché il Paesaggio di questa terza stagione è un richiamo alla nostra appartenenza alla famiglia umana, per uscire dall’abitudine all’isolamento sociale con la guida del Santo Padre. Il 2021 è stato proposto dal Ministero della Cultura come l’anno di Dante Alighieri poichè viene celebrato il settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, “padre della lingua italiana”.

Anche questa celebrazione ha trovato un posto coerente nel programma, sabato 17 luglio alle ore 20.00, presso la parrocchia San Luigi a Castel del Monte, mediante il commento e la recitazione del canto XI del Paradiso, dove San Tommaso d’Aquino racconta la vita e le opere di San Francesco d’Assisi, con la interpretazione offerta da Giuseppe Fanfani (avvocato, politico, garante dei detenuti per la Toscana). Già l’anno scorso ci ha portato per mano, come Virgilio, in viaggio nella poesia del XXXIII canto del Paradiso della Divina Commedia, con la preghiera di San Bernardo alla Vergine. Questa volta, invece, saranno commentati i versi dell’ XI Canto della Divina Commedia.

Il canto affronta uno dei temi più cari al cuore del poeta: la semplicità di vita e la carità intesa come amore universale, simboli di una Chiesa incontaminata e fedele al messaggio di Cristo. L’argomento ha come figura centrale San Francesco, cui fa da riscontro femminile la Povertà, sua amante tenacemente perseguita. Di Francesco il poeta narra, attraverso la viva voce di San Tommaso, tutta la vita: dalla ricca nascita ad Assisi fino alla morte sulla nuda terra, con il corpo segnato dalle stigmate. Francesco compie una scelta dura, molto difficile, guidata dalla mano provvidenziale di Dio. Il mondo infatti viveva un tale sbandamento morale da aver bisogno di segnali incisivi per richiamare gli uomini sulla retta via. Così Francesco si fece promotore di un movimento, che divenne poi ordine religioso, e tentò anche l’impresa ardua di convertire gli infedeli in Terrasanta, dove fu fatto prigioniero.

La condanna comunque viene pronunciata nel sottofondo di un canto incentrato sul tema dell’amore. Come ormai Dante ha fatto intuire al lettore che l’ha seguito passo passo nel suo percorso esistenziale dalla selva oscura, per l’uomo l’amore nei riguardi di una donna rappresenta, nei suoi più alti stadi di sublimazione, la via diretta che conduce a Dio. Qui la donna è Povertà, fascinosa personificazione di uno stato di piena libertà che propone l’identificazione col Cristo: i termini con cui viene narrato il loro rapporto di coppia rimandano al Cantico dei Cantici, il testo biblico in cui si canta l’amore dello sposo per la sposa, in un’atmosfera tenera e sensuale.

Sullo sfondo si intravedono però due altre figure femminili, prime ispiratrici della profonda affettività di Francesco: la madre, madonna Pica, sensibile e buona, e Chiara, la fanciulla che fece battere d’amore il suo cuore di ragazzo e che lo seguì poi nell’estrema scelta di abbandonare una vita piacevole e piena di promesse. Per Francesco, l’Amore con la “A” maiuscola non conosce barriere, spezza i vincoli terreni, si libra tra gli spazi infiniti del cielo e coglie Dio: sorgente e conclusione dell’Amore stesso.