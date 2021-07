«Dopo le piazze di Roma, Milano, Bologna, e Minervino Murge giusto per citare qualche esempio anche nella città di Andria l’amministrazione comunale trasmetta la partita degli azzurri di domenica 11 luglio su maxi schermo in una piazza della nostra città». Lo chiede l’Associazione Sociale Culturale Ideazione.

«Concedere agli andriesi la possibilità di guardare la finale, tifando i nostri colori azzurri e sventolando il tricolore. Un momento magico che la nazionale di calcio sta regalando al popolo italiano, dopo lunghi mesi pieni di paure e dolore. Auspichiamo che l’amministrazione della città di Andria, ed in particolar modo, la sindaca Bruno accettino tale invito è sin da subito si adoperino per organizzare la visione della finale degli europei in piazza. Un momento di crescita e condivisione reale per la nostra comunità, sperando così di poter regalare l’ennesima notte magica targata Italia».