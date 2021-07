Sono 3.743.783 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a ieri pomeriggio in Puglia (dato aggiornato dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.114.320).

Da ieri tramite La Puglia ti vaccina – www.lapugliativaccina.regione.puglia.it , chi soggiorna per turismo in Puglia per almeno due settimane può manifestare il proprio interesse a ricevere la seconda dose del vaccino anti Covid-19 in una delle sedi vaccinali pugliesi.

Dopo essere stati contattati dalla Asl, nel giorno della vaccinazione sarà necessario portare con sé l’attestazione della prima dose con le indicazioni di data e tipo di vaccino somministrato.