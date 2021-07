Nel felice successo dell’evento Andria Riparte dello scorso mercoledì non poteva mancare la scuola di danza sportiva della Federazione italiana cittadina ovvero La “Dance Talent Andria” che è stata presente con due esibizioni: in apertura con il gruppo di hip hop capitanato da Diamante Calamita e le Soul Sister, e nella seconda parte con una piccola esibizione di danze latino americane con i Maestri campioni italiani Annamaria Bruno e Riccardo Miracapillo affiancati da due coppie di allievi.

«Orgogliosi di essere stati inviati e di aver contribuito a questa iniziativa di raccolta fondi per l’installazione di giostrine ludico ricreative da inserire in alcuni parchi verdi della città – afferma Riccardo Miracapillo. La Presidenza della Dance Talent ringrazia il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale e in particolare il consigliere Nicola Civita sempre attento alle realtà sportive e culturali della città. Dance Talent Andria sempre vicina alla beneficenza e sempre in primo piano per una crescita culturale e sportiva di livello della comunità andriese».