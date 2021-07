Francesco Fortunato scrive una delle pagine più importanti della storia sportiva della città di Andria.

L’atleta delle Fiamme Gialle sarà il primo andriese a partecipare ad una competizione olimpica dopo la convocazione ufficiale da parte del Commissario Tecnico dell’Atletica Italiana Antonio La Torre per Tokyo 2020.

Fortunato, assieme ai colleghi Stano e Tontodonati, parteciperà alla 20 km di marcia. Decisiva per la convocazione nella rassegna a cinque cerchi la straordinaria prestazione nella Coppa Europa di Podebrady dove Fortunato tagliò per primo il traguardo centrando il tempo utile per volare in Giappone.

Le gare di atletica in terra nipponica si terranno dal 30 luglio all’8 agosto, e la città di Andria per la prima volta nella sua storia, avrà il suo portabandiera. In bocca al lupo Francesco!