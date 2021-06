«Esprimo soddisfazione – commenta il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio – per l’andamento dei lavori della seduta consiliare di oggi che ha visto licenziare importanti provvedimenti che stravolgeranno, in meglio, il futuro della nostra comunità. La concessione di un’area di proprietà comunale per la nuova sede della compagnia dei Carabinieri di Andria non può passare inosservata, così come la proposta di deliberazione sulla Questura. Da sempre abbiamo parlato di maggiore sicurezza sociale ed è giunto il momento per lavorare in tale direzione. Anche sulla questione “grande progetto adeguamento ferroviario area metropolitana Nord Barese” vorrei ringraziare, innanzitutto, la disponibilità dell’assessore comunale, Anna Maria Curcuruto e dell’ing. Pio Fabietti di Ferrotramviaria che hanno dato all’intera assise e alla Comunità ogni informazione sul progetto. Devo anche rivolgere un plauso a tutti i cittadini che, sempre più numerosi, stanno apprezzando la scelta di mandare in diretta i lavori consiliari e devo ringraziare in ultimo, ma certo non in ordine di importanza, tutti i consiglieri, di minoranza e maggioranza, che hanno reso interessante il dibattito svoltosi quest’oggi. Abbiamo poi piena consapevolezza delle difficoltà operative della macchina amministrativa che, nonostante tutto, sta mettendo tasselli importanti per una politica – conclude Vurchio – che cerca di dare risposte concrete alle tante difficoltà sociali».