È già tempo di finale. In una stagione così complessa e particolare ecco l’ultimo atto nel girone H di Serie D. Una gara senza appello che decreterà la vincente playoff tra Picerno e Fidelis Andria. Biancazzurri reduci dalla vittoria contro il Bitonto in una gara autorevole che però è già alle spalle come ci spiega il tecnico Gigi Panarelli.

Il Picerno è squadra esperta ma soprattutto è l’unica che in stagione è riuscita a battere per due volte la Fidelis. In particolare la gara di ritorno, però, fu quella meno brillante disputata forse in tutta la stagione dai biancazzurri di Panarelli. Fidelis che ha ancora da verificare le condizioni di Clemente e Marino e quelle di Carullo ancora non al top ed impiegato ugualmente mercoledì. Per il resto rosa al completo.

Il match sarà sabato alle ore 16. Non ci sarà spazio per i tifosi ospiti ma ci sarà la diretta televisiva sul canale 17 grazie alla produzione di Telesveva. Il match sarà visibile anche sui canali social dell’emittente.