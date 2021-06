Sarà semifinale playoff tra Fidelis Andria e Bitonto al “Degli Ulivi” mercoledì 16 giugno con inizio alle ore 16. Una gara da dentro o fuori per continuare nel percorso incredibile di questa stagione. La gara è di gestione diretta della Lega Nazionale Dilettanti.

Al “Degli Ulivi” potranno accedere 1000 spettatori nel complesso. 400 i posti riservati al settore Curva Nord mentre 500 in tribuna laterale e 100 destinati agli ospiti. I prezzi dei biglietti sono 15 euro per la Tribuna e 10 euro per la Curva. La Fidelis ha scelto di destinare una priorità per l’acquisto del tagliando di ingresso allo stadio per i possessori di membership card. Lunedì pomeriggio dalle 15 alle 21, presso il botteghino dello Stadio “Degli Ulivi” lato distinti, sarà data priorità di acquisto e prelazione ai possessori delle card Fidelis. Martedì botteghino aperto dalle 9-13 e 15-21 mentre mercoledì, giorno della gara dalle 9 alle 14 orario continuato.

Non saranno accettate richieste di accredito se non per addetti ai lavori. Giornalisti o possessori di tessere AIA o FIGC dovranno far pervenire la propria richiesta rispettivamente alle mail [email protected] e [email protected] entro e non oltre le ore 12 di martedì 15 giugno.

Prezzi biglietti

Tribuna Laterale (500 posti) 15 euro

Curva Nord (400 posti) 10 euro

Ospiti (100 posti) 10 euro

Orari biglietteria:

• Lunedì (prelazione) 15 – 21

• Martedì 09 – 13 / 15 – 21

• Mercoledì 09 – 14