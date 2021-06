Lunghi ed importanti lavori, durati oltre un anno, per restituire alla città uno spazio nuovo, moderno ed altamente tecnologico da utilizzare per eventi artistici di ogni genere. Dalla musica al teatro grazie ad un palcoscenico accogliente, grandi spogliatoi, acustica di qualità e circa 200 posti a sedere. Parliamo dell’Auditorium “Mons. Di Donna” ad Andria, uno spazio all’interno della Parrocchia del SS. Sacramento, che dopo la costruzione della nuova Chiesa e dell’oratorio esterno, ora potrà contare anche su di uno spazio artistico polivalente dopo praticamente 50 anni dalla sua fondazione.

E con la riapertura degli eventi al pubblico, in concomitanza con l’importante festa parrocchiale, tra le varie iniziative c’è proprio quella dell’inaugurazione dell’Auditorium “Mons. Di Donna”. Un appuntamento che sarà questa sera, sabato 12 giugno a partire dalle ore 20, con uno spettacolo realizzato per l’occasione grazie alla bella sinergia tra l’Accademia Federiciana di Andria e l’artista Giò Di Tonno. Uno spettacolo che seguirà l’inaugurazione vera e propria dell’Auditorium, in cui ci sarà anche la solenne benedizione del Vescovo della Diocesi Mons. Luigi Mansi, e che vedrà l’impegno di circa 20 artisti sul palco che si alterneranno tra musica e teatro. All’interno saranno solo 100 gli spettatori mentre l’intero evento sarà trasmesso sia su di un maxi schermo all’esterno nell’oratorio parrocchiale oltre che in diretta tv sul canale 17 di Telesveva e sui canali social dell’emittente andriese.