Istanze da presentare entro il 19 luglio e priorità alle seconde squadre dei club di serie A, quindi in base al criterio di alternanza, i club di serie C. È il criterio con il quale verranno integrati eventuali posti liberi lasciati in Lega Pro. A stabilirlo il Consiglio Federale che si è riunito mercoledì a Roma a ‘Casa Azzurri’. Nella nota pubblicata sul sito della Figc si evince la possibilità per i club di serie A di partecipare con le loro seconde squadre alla terza serie, versando un contributo pari a un milione e 200mila euro. Le eventuali istanze dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 19 luglio. Per i ripescaggi in serie C, nel rispetto del criterio dell’alternanza, dopo le seconde squadre della serie A, è riconosciuta priorità ai club richiedenti di serie D. Ci sono poco più di due settimane per attivarsi.

Entro il 28 giugno le società dovranno presentare i documenti richiesti per l’iscrizione, oltre ai relativi pagamenti di stipendi e contributi fino a maggio, più la fideiussione da 350mila euro. Poi sarà il turno dell’organo di controllo, la Covisoc, che entro l’8 luglio esaminerà gli incartamenti. In caso di bocciatura è possibile presentare ricorso entro le ore 19 del 13 luglio. Chi ambisce al ripescaggio avrà sei giorni di tempo perchè la deadline è fissata per il 19 luglio. Priorità alle seconde squadre quindi, in base al criterio dell’alternanza, ai club richiedenti di serie D. Stabiliti i criteri non resta che attendere i parametri per definire quante possibilità di riammissione abbiano le società come il Bisceglie, retrocesse nei playout e quanto incideranno alcuni fattori come il pubblico, la media spettatori e il percorso degli ultimi cinque anni. All’orizzonte per il calcio di Lega Pro e Serie D ci sono 40 giorni caldi.