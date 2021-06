Cambia ancora l’orario del coprifuoco in zona gialla. Da oggi, lunedì 7 giugno, l’ora massima per circolare liberamente passerà dalla ore 23 alla mezzanotte, consentendo altri 60 minuti di libertà agli italiani che vivono in zona gialla, compresa la Regione Puglia. Nuovo traguardo, dunque, sulla road map delle riaperture in Italia. Un percorso che oggi ha visto passare in zona bianca Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto che si aggiungono a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, già neopromosse la scorsa settimana e che godono del numero minimo di restrizioni e soprattutto dell’abolizione totale del coprifuoco.

Un traguardo a cui la Puglia aspira già da settimane, visti i numeri incoraggianti dell’andamento giornaliero dei nuovi contagi, l’incidenza settimanale sempre più a ribasso, e soprattutto il costante svuotamento dei posti letto in area covid, comprese le terapie intensive. Con la situazione attuale la regione pugliese passerà in zona bianca già dalla prossima settimana, e dunque dal 14 giugno, anziché attendere la data fissata dal Governo del 21. In caso salterebbe, dunque, il coprifuoco ma non solo: in zona bianca tornerebbero i parchi divertimento e tematici, sale giochi e sale scommesse.

A livello di riaperture, resta ancora il nodo sulle discoteche, e su questo punto presto potrebbe cadere anche l’ultimo divieto, quello di ballare. Domani, martedì 8 giugno, il Governo ha previsto un incontro a tal proposito. I locali potrebbero ripartire a luglio, ma è quasi certo che sarà necessario avere il green pass per poter accedere e garantire la sicurezza, anche alla luce del buon andamento della campagna vaccinale.