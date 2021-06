Dopo lunghi mesi di chiusure forzate, il Comitato Studentesco cittadino torna “in campo”. In programma domani mattina, presso l’Oratorio della parrocchia San Paolo apostolo, un quadrangolare di calcio tra il Liceo Classico C. Troya, il Liceo Scientifico R. Nuzzi, l’Ites-Les Carafa e l’Itis Jannuzzi di Andria.

L’iniziativa, che vede la concessione del Patrocinio del Comune di Andria, è stata organizzata in vista delle manifestazioni previste per la Giornata Nazionale dello Sport, istituita nel 2003 e celebrata la prima domenica di giugno: «Organizzare un quadrangolare interscolastico in periodo pandemico non è stato semplice, ma crediamo che sia una iniziativa fondamentale per simboleggiare una ripartenza in cui anche i giovani si mettono in gioco», commenta il presidente del Comitato Studentesco Gianmarco Bruno;

«Un’occasione per ritrovarsi, vivere una giornata libera e scanzonata, all’insegna dei veri valori dello sport. Valori che ci accomunano, valori da rimettere al centro della nostra società. Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto sostenere l’iniziativa, dalle nostre scuole ai generosi sponsor», commenta, invece, il Vice-Presidente Riccardo Aruanno.