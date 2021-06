I prodotti tipici della cucina andriese e di Puglia raggiungono Israele. Merito del festival “Yes! Italy – Yesh! Italia”, una iniziativa a cura dell’ENIT (Ente Italiano per il Turismo) e dell’Ambasciata d’Italia in Israele. Un vero e proprio “ponte” virtuale tra la Puglia e la sponda orientale del Mediterraneo realizzato in diretta dalla centralissima Piazza Vittorio Emanulele II ieri pomeriggio in cui sono stati raccontati alcuni dei prodotti tipici della tradizione culinaria del territorio, dalla Burrata di Andria alle orecchiette fatte a mano. La diretta dal Comune federiciano è stata una tra le tante effettuate non solo dalla Puglia, ma anche da Campania e Toscana. Un vero proprio tour virtuale dell’Italia e delle sue eccellenze culinarie. Protagoniste le Città dell’Olio, di cui Andria fa parte con la sua storia fortemente legata alla produzione olivicola.

A fare gli onori di casa, durante la diretta, è stato l’Assessore alle Attività Produttive Cesare Troia, con un invito a visitare quanto prima la Puglia e le sue eccellenze. Invito rilanciato anche da Vanni Sansonetti, Coordinatore Regionale di Città dell’Olio.

