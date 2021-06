Nuova tappa sul percorso delle riaperture in Puglia. Da oggi, 1 giugno, nelle regioni in zona gialla si potrà tornare a consumare anche all’interno di bar e ristoranti, a pranzo e cena. Salta il limite dei 4 posti a tavola, ma sarà indispensabile mantenere il distanziamento e indossare la mascherina quando ci si alza. Si torna a consumare anche al bancone, rispettando almeno un metro di distanza da altri clienti. Prove di zona bianca dunque per la Puglia che da lunedì 7 giugno raggiungerà l’altra tappa delle riaperture previste dal Governo che sposterà l’inizio del coprifuoco dalle ore 23 alla mezzanotte.

E mentre in Italia Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna sono già passate nella fascia di colorazione con restrizioni al minimo, e dal 7 giugno saranno raggiunte da altre nove regioni, la Puglia spera di bruciare le tappe ed entrare ufficialmente in zona bianca già dal 14 giugno, anziché il 21. Un possibilità più che concreta dato che la regione pugliese già da giorni è scesa sotto l’incidenza settimanale dei 50 casi ogni 100 mila abitanti. Se così fosse, dal 14 di questo mese la Puglia vedrebbe saltare il coprifuoco e riaprire tutte una serie di attività che attendono il cronoprogramma del Governo per tornare in funzione, come ad esempio le discoteche dove comunque si potrà solo consumare e ascoltare musica senza ballare, fino a nuove disposizioni.

«La strategia delle riaperture graduali scelta dal governo e i sacrifici degli italiani stanno pagando», ha detto il ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini che poi ha aggiunto: «La fine dello stato d’emergenza è vicina». L’attuale scadenza di quest’ultimo è fissata al 31 luglio e non è più prorogabile, ma il Governo potrebbe decidere di rinnovare comunque il provvedimento per continuare a mantenere l’utilizzo di mascherine e distanziamento anche nei prossimi mesi, fino alla tanto attesa uscita dal tunnel dell’emergenza Covid.