Obiettivo dopo obiettivo la Fidelis non finisce di stupire in questa particolare stagione: vince a Molfetta la sua terza gara consecutiva, conquista il dodicesimo risultato utile di fila e trova matematicamente i play-off con due giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato.

I biancazzurri ritrovano anche in panchina, dopo oltre 20 giorni, il tecnico Panarelli che deve rinunciare a Benvenga ma schiera Monaco e Prinari dal primo minuto con il ritorno di Lacassia in difesa. Per il Molfetta di Bartoli è già testa al futuro, la firma del rinnovo del tecnico potrebbe arrivare in settimana, ma impegno al massimo per disputare comunque un gran derby con Strambelli nuovamente dal primo minuto dopo il turno di squalifica al fianco di Ventura e del giovanissimo Masserelli.

Parte bene il Molfetta che con Strambelli cerca subito il gol dell’ex direttamente su calcio di punizione, la sua specialità, ma la mira è di poco imprecisa. E’ una partita subito molto bella con continui capovolgimenti di fronte nei primi minuti. Carullo dalla parte opposta prova il tiro al volo che viene deviato in corner. Scambio bellissimo tra Prinari e Scaringella con il tiro dell’attaccante che davanti a Rollo finisce di poco sul fondo. Sempre Strambelli il protagonista per il Molfetta: prima avanza palla al piede e calcia potente con sfera di poco sul fondo, poi non ci pensa due volte e calcia potente dal limite con Anatrella che in precario equilibrio smanaccia sventando il pericolo. Ma è la giornata di Michele Scaringella che, dopo un errato disimpegno della difesa di casa, vince un rimpallo e batte Rollo con un preciso destro. E’ il vantaggio Fidelis, festeggiatissimo da tutti anche perché primo gol di un generosissimo Scaringella che fino a questo momento aveva solo sfiorato la marcatura. La Fidelis allora preme sull’acceleratore e Carullo, direttamente su corner, impegna Rollo. Dall’altro fronte è sempre Strambelli, anche in questo caso direttamente da calcio d’angolo, a mettere i brividi alla retroguardia andriese. Nel finale di prima frazione poi ci provano ancora gli ospiti ma dalla lunga distanza, in ordine, prima Acosta con palla di poco alta, poi Monaco dopo una lunga ripartenza ed un tiro ancora alto ed infine capitan Manzo che prova il tris di marcature consecutive dopo i gol di Altamura ed in casa con il Portici, ma palla di poco distante dalla traversa.

Tris di cambi per Panarelli ad inizio ripresa: in campo contemporaneamente Paparusso, Bolognese e Cerone. Fuori Carullo, Monaco e Acosta. Un cambio per Bartoli con la verve di Lavopa al posto di Legari. Subito Strambelli, dopo neanche due giri di lancette, calcia potente dal limite ma è bravo Anatrella in due tempi. Cerone, direttamente su calcio d’angolo impegna ancora Rollo. Scambio in velocità per i biancazzurri con Cerone che accompagna la ripartenza di Scaringella bravo a liberarsi tutto solo davanti all’estremo difensore di casa ma il suo tiro è ancora di poco impreciso. E’ l’ultima azione orchestrata dall’attaccante Fidelis sostituito dal rientrante Clemente. Spinge sull’acceleratore la Fidelis e Prinari illumina per Cerone che nel cuore dell’area di rigore si vede deviare il tiro in corner. Molfetta sornione ma ci prova a spaventare i biancazzurri sempre con il pezzo forte della casa. Strambelli direttamente su calcio di punizione impegna severamente Anatrella che con la complicità della traversa riesce a sventare la minaccia. Ma la Fidelis disegnata da Panarelli nella ripresa trova con continuità la porta di Rollo anche con gli inserimenti dei centrocampisti come in occasione del raddoppio: è Cerone, questa volta, ad inventare per l’accorrente Clemente che di testa anticipa tutti nel cuore dell’area e chiude virtualmente il match a meno di venti minuti dal termine. Lo sfortunato centrocampista Fidelis si fa però male proprio in occasione del gol ed il tecnico è costretto al quinto cambio inserendo Figliolia. La reazione di casa è nei piedi di Varriale che tiene palla, vince un rimpallo, e calcia con Anatrella bravissimo a dire di no. Cerone calcia da lontano, si distende Rollo, ma la gara termina qui.

Domenica al “Degli Ulivi” che riabbraccerà il pubblico amico, ci sarà la sfida contro il Lavello. Il Molfetta, invece, sarà di scena a Portici.