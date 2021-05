Un impatto violentissimo è accaduto nel primo pomeriggio ad Andria, in via Canosa. Un’auto, un’Alfa Romeo 156 Sportwagon, ed una moto Yamaha si sono scontrate frontalmente in corrispondenza dello svincolo per la Strada Provinciale 231. I due mezzi viaggiavano in direzione opposta. Un incidente gravissimo in cui il centauro è stato sbalzato al suolo con violenza, riportando lesioni importanti. Sul posto è intervenuta una equipe sanitaria del 118 che dopo i primi soccorsi ha trasportato il motociclista presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria in codice rosso accompagnato da una volante della Polizia di Stato ed una gazzella dei Carabinieri. La prognosi dell’uomo resta riservata, le sue condizioni sarebbero davvero critiche.

Sul posto anche Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria per i rilievi del caso. Le cause del sinistro sono tutte da accertare. L’incidente, come detto, è avvenuto all’altezza dello svincolo per la Strada Provinciale 231, per immettersi sulla carreggiata in direzione sud. Secondo una prima ricostruzione l’auto stava girando proprio in quello svincolo, poi l’impatto terrificante con il motociclista. Una possibile dinamica i cui motivi sono tutti da chiarire.