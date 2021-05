Dopo la decisione del Giudice Sportivo avversa al ricorso del Taranto, comunicata il 13 maggio scorso, la società jonica ha inoltrato preannuncio di ricorso alla Corte di Appello Sportiva.

E’ arrivata in giornata, invece, sia alla Corte Sportiva d’Appello che alla Fidelis Andria la comunicazione a firma del Presidente del Taranto di rinuncia definitiva al reclamo in secondo grado di giudizio. Il Giudice Sportivo aveva ravvisato come la posizione del tesserato della Fidelis Pablo Acosta fosse assolutamente regolare.

«Si chiude dunque questa vicenda – spiegano dalla Fidelis – in cui la società biancazzurra ha sempre ritenuto, a ragione, di aver rispettato tutti i regolamenti attualmente in vigore come ampiamente spiegato».