Il sogno di tre fratelli andriesi Raffaele, Michele e Roberto Magno è diventato realtà. Da alcuni mesi hanno hanno aperto un negozio di prodotti biologici, la maggior parte a base di CBD contenuta nella cannabis, nella “Rua Verde” di Lisbona in Portogallo.

La via “Verde” della capitale lusitana nell’ultimo anno, nonostante la pandemia, ha riscosso un importante successo mediatico e i tre fratelli hanno subito colto la palla al balzo con un progetto totalmente “green” occupandosi anche della cura delle piante che circondano il negozio e utilizzando per l’arredamento tutti materiali riciclati.

L’attività denominata “Green Mama Lisboa” permette ai propri clienti di poter acquistare qualsiasi tipo di prodotto a base di CBD (riduce significativamente due importanti forme di ansia, ovvero il disturbo ossessivo compulsivo e quello post traumatico, è particolarmente efficace come antipsicotico e come rimedio contro ansia e stress e viene sempre più usato per combattere insonnia e depressione) dalla pasta, ai cosmetici, dagli infusi agli olii e non mancano i prodotti di origine italiana e pugliese, sempre di natura biologica.

Una delle caratteristiche più belle di questo progetto “made in Andria” è la possibilità di poter assaggiare in loco le prelibate pietanze che vengono preparate nella piccola cucina del locale, seduti ad un tavolino ammirando la bellezza della “Rua Verde” che il Comune di Lisbona ha subito individuato come area pedonale.