Nel pomeriggio di venerdì scorso, 7 maggio, durante un servizio di monitoraggio delle Guardie Ambientali di Andria in collaborazione con la Metronotte Srl, è stato ritrovato un autocarro rubato e poi abbandonato in una vecchia cava in via Vecchia Spinazzola, nel comune federiciano. Il mezzo era stato ben nascosto.

Poco prima, invece, nei pressi di contrada “Lama di Carro”, ai confini di territorio tra Corato e Andria, un’altra pattuglia delle Guardie Ambientali ha trovato due scocche d’auto cannibalizzate.

In entrambe le circostanze sono stati informati gli Agenti della Polizia Locale di Andria, i quali, hanno provveduto alla rimozione e alla bonifica degli ambienti.