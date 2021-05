Il sogno è quello di partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo, un traguardo difficile ma non impossibile. Continuano i duri allenamenti di Francesco Fortunato in vista della competizione più importante di quest’anno: gli Europei di Marcia a squadre in programma il prossimo 16 maggio a Podebrady in Repubblica Ceca.

L’evento continentale è tra le principali tappe di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo (le gare di marcia si svolgeranno a Sapporo) e della squadra azzurra farà parte anche l’atleta andriese delle Fiamme Gialle convocato per la 20 km di marcia assieme a Giupponi, Stano e Tontodonati. Fortunato per accedere alla rassegna a cinque cerchi dovrà centrare il tempo minimo di 1h 21m e poi sperare nella chiamata della Nazionale.

«Oggettivamente per ribaltare la situazione attuale ed entrare in squadra serve un’impresa – afferma Fortunato ad Andria.News24.City – però niente è impossibile quindi ci proverò».