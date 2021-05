Stop a tutti i veicoli nel tratto di Corso Cavour che va da via Firenze a viale Roma nei weekend in alcune fasce orarie. Si parte già sabato prossimo e sino ad eventuale revoca dell’ordinanza. La decisione è arrivata in serata da parte dell’amministrazione comunale andriese.

Il sabato il divieto sarà dalle ore 18,00 alle ore 21,00, mentre per le domeniche dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00. Stop a tutti i veicoli eccetto ambulanze, forze di polizia, veicoli di soccorso e quelli dei residenti per accesso ed uscita dai passi carrabili.

A causa di questa chiusura, occorre istituire temporaneamente e limitatamente ai soli giorni interessati, la chiusura di via L. Bonomo nel tratto da via Savoia a Corso Cavour e il senso unico di marcia a tutti i veicoli su via Savoia, da via L. Bonomo a via Duca di Genova predisponendo che i veicoli in percorrenza su via L. Bonomo giunti sull’intersezione con via Savoia avranno l’obbligo di svoltare a destra.