Violento scontro questo pomeriggio attorno alle 16 sulla provinciale 231 tra Corato ed Andria in direzione della città federiciana: l’impatto tra una vettura, una fiat Punto, ed un motocarro, un apecar. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia per verificare l’esatta dinamica del sinistro anche se il motocarro avrebbe imboccato contromano la provinciale sino all’impatto con la vettura che procedeva in senso opposto in direzione Andria. Sul posto le equipe sanitarie del 118 oltre agli agenti della Polizia di Stato. Due nel complesso i feriti: il più grave è l’unico occupante dell’apecar un 80enne di Corato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del “Bonomo” di Andria dove è in gravi condizioni. Ferite più lievi, invece, per una delle tre persone che viaggiava a bordo della Fiat Punto, un uomo di circa 60 anni trasferito anch’egli in pronto soccorso per accertamenti.

Quattro giorni fa l’incidente mortale sulla SS16 quando una vettura con a bordo due anziani, viaggiò contromano sulla statale per diversi chilometri prima del violento impatto con un’altra vettura nei pressi di Fasano che è costata la vita ai due anziani.