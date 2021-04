Fiori bianchi su di un foglio davanti alla sede della presidenza della Regione Puglia. E poi cartelli ma anche un composto silenzio. Si moltiplicano le proteste in questi giorni per categorie lavorative in grandissima difficoltà come, per esempio, gli imprenditori ed i lavoratori del settore wedding che in Puglia contano circa 10mila aziende con 110mila addetti e generano fatturati per un miliardo di euro all’anno. La protesta stamane a Bari, una protesta di un comparto molto dinamico che vede la Puglia tra le regioni leader in Italia ma che ora è piegato da una crisi senza precedenti dovuta alla pandemia a causa della quale le imprese hanno subito perdite fino al 90%.

In totale sono undici i momenti di protesta che oggi hanno caratterizzato in tutta Italia gli addetti del settore wedding davanti ad altrettante sedi di giunte regionali, protesta organizzata da “Uname”, la confederazione delle associazioni di categoria del settore matrimoni ed eventi. La richiesta è molto semplice e cioè avere date certe per la ripartenza e non esser completamente dimenticati dal Governo che, al momento, non ha fatto menzioni al settore.

