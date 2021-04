«Aldilà delle motivazioni tecniche offerte dalla sentenza (in primis che Corso Cavour, purtroppo, non può essere definita zona in cui risiedono fabbricati di valore storico-architettonico per la presenza di obbrobri di cemento), quello che balza più all’occhio e che deve interessare questa amministrazione che si è presentata in campagna elettorale con una chiara volontà di ripristinare il dialogo con la Città – e su questa strada bisogna insistere – è questo punto: l’approvazione del nuovo regolamento comunale sui dehors non è stata preceduta da alcuna forma di consultazione o partecipazione o ascolto dei soggetti interessati (ordini professionali, associazioni di categoria; operatori del settore). Le audizioni sono state esposte alle associazioni di categoria dopo l’approvazione della delibera commissariale n. 3/2019. Urge archiviare una brutta pagina di storia della nostra Città, percorrendo la strada del confronto, del dialogo, dell’ascolto».