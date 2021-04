I Carabinieri stanno lavorando minuziosamente sin dai primi momenti successivi alla sparatoria di questa mattina, poco dopo le 13,30, nel Quartiere Monticelli ad Andria, precisamente nel cortile di una palazzina di edilizia popolare di via Indipendenza nei pressi di quella che sarà la nuova Questura della BAT. I militari sarebbero ormai sulle tracce di un uomo di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, e che avrebbe materialmente fatto fuoco con una pistola nei confronti di altre due persone rimaste ferite. Le vittime, di 26 e 27 anni parenti tra loro, hanno provato la fuga dopo una lite degenerata ma sono stati raggiunti da alcuni colpi d’arma da fuoco dopo un breve inseguimento tra le palazzine.

I militari hanno rinvenuto diversi bossoli mentre i due feriti sono stati raggiunti una all’inguine e l’altra al polpaccio. Immediata la corsa in auto con alcuni parenti al Pronto Soccorso del “Bonomo”: per uno di loro le condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita, l’altro è in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Andria con il coordinamento della Procura di Trani. Secondo quanto emerso finora, gli inquirenti non escludono che il movente dell’agguato sarebbe da ricercare in questioni legate allo spaccio di droga nella zona. Meno di un mese fa, il 13 marzo, un’altra sparatoria nello stesso Quartiere si era verificata in via Campania. In quell’occasione fu ferito un 29enne.