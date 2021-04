Grande soddisfazione per il 38enne produttore Gianni Quinto. Il suo cortometraggio “Mostro” è finalista del Premio “Sorriso Rai Cinema Channel” nell’ambito del “Festival internazionale del film corto Tulipani di seta nera”.

Gianni Quinto, andriese purosangue, ha studiato per anni a Roma e poi vissuto le prime esperienze come attore nelle fiction di Mediaset “Tutti per Bruno” e “I Cesaroni”. Esperienza che è cresciuta con il passare degli anni anche come autore e poi come docente presso l’Università Telematica Internazionale “Uninettuno”. Negli ultimi anni ha deciso di intraprendere la carriera di regista e con il cortometraggio “Mostro” sugli stereotipi di genere vuole dimostrare tutto il suo valore.

CLICCA QUI PER VEDERE IL CORTOMETRAGGIO

Una donna, spaventata e inseguita da un mostro, scopre che quest’ultimo altri non è che la ex fidanzata del suo compagno la quale, sfregiata con l’acido dall’uomo, sta cercando di avvisarla del pericolo. La storia parla di violenza sulle donne, sottolineando l’inadeguatezza della legge attuale che inquadra l’aggressione con l’acido come lesione aggravata e prevede pochi anni di detenzione, dando la possibilità al carnefice di rifarsi una vita, contrariamente alle vittime, condannate per sempre.