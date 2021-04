«Oggi è la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita dall’ONU nel 2007, per dare dignità ad un percorso, quello delle neurodiversità, troppo coperto da pregiudizi e disinformazione. Per avviare sensibilizzazione e realizzazione di processi inclusivi, dalla scuola al lavoro. Su questi passi si muovono le tante realtà associative presenti sul territorio nazionale, cercando di colmare un gap istituzionale non indifferente sul tema, nonostante le conquiste pur raggiunte nel tempo. Il blu…Il blu perché è il colore della “sicurezza” e della “conoscenza”, temi molto cari al mondo dell’autismo. Anche l’amministrazione comunale di Andria vuole dare il suo contributo, nel tempo, a qualificare questi percorsi di inclusione sociale, vuole essere a fianco di chi opera, di chi studia, di chi vive la neurodiversità sulla pelle. Il tempo del covid doveva essere un acceleratore per dare garanzia di quei diritti non ancora acclarati dalle istituzioni. Doveva essere un tempo per rendersi conto di quanto abbiano sofferto tutti questi amici neurodiversi a cui la pandemia ha sottratto il tempo per le loro terapie, per lo svago, per quel minimo di socialità scolastica o lavorativa. Andria è allineata. Vuole contribuire a sensibilizzare e ad includere. Vuole educare. Vuole essere “consapevole” fino in fondo. Oggi è blu».