L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica risponde alla necessità, sempre più evidente, di accrescere l’impegno per “formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità”.

Con questo spirito, il CPIA BAT ha aderito formalmente alla Rete Nazionale “Scuole di Pace” e alla settimana civica “Noi cittadini. Noi come popolo” (19-25 aprile 2021).

La Settimana Civica è una occasione preziosa per valorizzare socialmente le migliori esperienze formative e dare ulteriore impulso all’azione educativa di ogni Scuola, un’azione quanto mai necessaria e insostituibile nel tempo che attraversiamo.

A tal proposito, il dirigente scolastico Paolo Farina dichiara: «Viviamo un tempo dal sapore aspro, che mette a dura prova la speranza, tanto più quanto l’uscita dal tunnel viene – di volta in volta – annunciata e rimandata. È in tempi come questo che la Scuola è chiamata ad assolvere fino in fondo il proprio ruolo istituzionale, offrendo alle coscienze strumenti per formarsi e alla volontà ideali a cui ispirarsi. In quest’ottica, l’educazione alla pace, all’integrazione culturale, al dialogo tra culture è un tratto distintivo del CPIA BAT. Voglio davvero sperare che l’adesione alla prossima settimana civica “Noi cittadini. Noi come popolo” sia il primo tassello di un cammino che porterà la nostra Scuola alla marcia Perugia-Assisi, il prossimo 10 ottobre».