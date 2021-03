«Firmata l’ordinanza sindacale n. 117 del 30.3, con cui si istituisce il divieto di transito per monopattino e biciclette elettriche in alcune vie della città». E’ quanto si legge in una nota del Sindaco di Andria Giovanna Bruno dopo l’incidente verificatosi ieri sera in Piazza Bersaglieri d’Italia che ha visto una “fat bike” scontrarsi con un’auto. Le cause del sinistro sono ancora tutte da chiarire. Ferito il giovane a bordo del mezzo a due ruote che è stato trasportato al “Bonomo”.

«È un primo passo – continua Giovanna Bruno -. Siamo consapevoli della pericolosità di questi mezzi e della necessità che ci sia una regolamentazione estesa a livello nazionale, visto il problema diffuso. Abbiamo recepito le tantissime segnalazioni pervenute, intervenendo con un divieto specifico. Proseguiremo su questa strada».