«La nostra nota di richiesta relativa agli interventi di bonifica e di pulizia del Canale Ciappetta – Camaggio ha ricevuto il sollecito e positivo riscontro del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, Alfredo Borzillo».

Così i consiglieri di Movimento Pugliese Marmo, Fisfola e Del Giudice.

«Anche quest’anno, quindi, il Consorzio Terre d’Apulia provvedere agli interventi di ordinaria manutenzione dopo le ricognizioni, da parte dei tecnici dell’ente, delle criticità sull’interi tracciato del Canale Ciappetta-Camaggio. Nel rimarcare le continue segnalazioni di abbandono rifiuti lungo l’alveo del canale Ciappetta-Camaggio con frequenti problemi di ostruzione del reticolo idrografico e conseguenti intasamenti dei tratti a valle, il Consorzio di Bonifica si rende disponibile a condividere, con le Amministrazioni Comunali, un percorso di riqualificazione delle aree rurali finalizzata ad incentivare l’attività di controllo locale delle fasce limitrofe i canali anche al fine di limitare gli sversamenti nocivi alla sostenibilità degli interventi di manutenzione effettuai periodicamente. Esprimiamo, dunque, il nostro sentito ringraziamento al Presidente Borzillo per aver dato celere riscontro alla nostra richiesta. La sensibilità dimostrata nel rendersi disponibile al confronto con l’Amministrazione comunale per la riqualificazione delle aree rurali lambite dal Canale, avviare l’attività di controllo e contenere gli sversamenti nocivi e l’abbandono di rifiuti, potrebbe aprire un capitolo nuovo consentendo la gestione ecosostenibile di un bacino idrografico di fondamentale importanza per il territorio. Confidiamo fiduciosi che anche il Comune di Andria si renda disponibile al confronto con il Consorzio di Bonifica per giungere a soluzioni condivise, apportatrici di significativi miglioramenti ambientali».