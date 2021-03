Sembra essere passato il periodo più difficile per tutto il gruppo squadra e la dirigenza della Florigel Andria che hanno dovuto affrontare direttamente gli effetti del Covid. I momenti più delicati sono alle spalle con i risultati dei tamponi che hanno permesso di poter ripartire. «Questa settimana è ripresa – ci dice il Direttore generale Agostino Paradies – la preparazione della Florigel Andria dopo circa un mese di stop forzato a causa del riscontro di alcune positività nel gruppo squadra e della conseguente applicazione del Protocollo Anticovid».

«Lo stop – continua Paradies – ha causato il rinvio di tutte le gare del girone di ritorno mettendo in difficoltà non solo la Florigel ma anche le squadre avversarie che dovranno rimodulare i loro programmi in base al nuovo calendario. Saranno ben 5 le gare da giocare dalla Florigel Andria nell’arco di un breve periodo prima di poter iniziare la seconda fase del campionato che vedrà la Florigel affrontare tutte le squadre dell’altro mini girone in gara unica. La nuova presidenza della Federazione Nazionale e le Lega di serie B sono impegnate ad adottare tutte le misure e le soluzioni per rendere questo campionato “normale” considerato l’altissimo numero di gare da recuperare e la contemporanea situazione della diffusione del Covid.

Sarà necessario utilizzare tutto il mese di aprile, costringendo le Società a prevedere la fine ipotetica del campionato a giugno inoltrato, creando non pochi problemi anche alla programmazione della stagione successiva. La situazione si ripercuote nei rapporti con le aziende del territorio che hanno difficoltà ad avere certezze per il rispetto dei contratti di sponsorizzazione e a poter sostenere l’attività agonistica. A questa si aggiunge l’inesistente prospettiva a poter tornare a svolgere le attività delle squadre giovanili nelle palestre scolastiche. Oltre al quotidiano pericolo di contrarre il virus e di rimettere in discussione ogni attività di preparazione alle singole gare.

Alla luce di ciò sembra del tutto demotivante lo svolgimento di un campionato che avrà un risultato finale di classifica viziato da tutto ciò e con il rischio di mettere in serie difficoltà la sopravvivenza delle singole società. Speriamo che la nuova presidenza della Fipav del pugliese Giuseppe Manfredi metta subito al centro della sua azione anche i rapporti con il nuovo Governo. Azione che dovrà cercare di poter assicurare anche altri ulteriori interventi per ottenere sostegni economici anche per le piccole società a rischio chiusura».