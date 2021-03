Di seguito il cronoprogramma del 1° ciclo di disinfestazione anno 2021 nella Città di Andria, a cura dell’Acquedotto Pugliese.

Date interventi:

06/04/2021 – viale Venezia Giulia, via Ferrucci, corso Cavour;

07/04/2021 – viale Goito, via G. Garibaldi, via Ospedaletto;

08/04/2021 – viale Gramsci, viale Virgilio, via Trani, zona PIP;

09/04/2021 – viale Goito, via Martiri di Belfiore, via Malpighi, via A. De Gasperi;

10/04/2021 – corso Cavour, via Duca di Genova.