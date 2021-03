«E’ stata ripristinata la segnaletica verticale abbattuta sulla tangenziale. Rifatta tutta la segnaletica riguardante i posti riservati alle persone diversamente abili. Chi si rifugiava dietro la scusa “non avevo visto” per occupare quei posti senza averne diritto, ora non è ha più. Lo stesso abbiamo fatto con i posteggi da lasciar liberi poiché in prossima di passo carrabile e quelli per il carico scarico. Tutti segnati di giallo. Inoltre abbiamo ripristinato le lanterne del semaforo di Viale P. Togliatti – Via Castel del Monte. È stato un bel lavoro di riassetto fatto in sinergia fra i cittadini, il settore mobilità, il mio assessorato e ovviamente la Sindaca. L’amministrazione ha fatto la sua parte, come è giusto che sia, nonostante le costanti mille difficoltà. Speriamo che questo aiuti anche i cittadini più riluttanti a fare la loro».