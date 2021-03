L’ambulatorio pediatrico post covid ha dunque l’obiettivo di creare continuità nell’assistenza e rispondere a esigenze di salute che, come ha dimostrato l’esperienza fatta fino a oggi, possono presentarsi anche dopo la negativizzazione. «Siamo registrando un aumento dei casi nei bambini – dice Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario Asl Bt – anche se i dati relativi ai ricoveri non hanno subito grande variazione, e dunque per noi è importante essere presenti lungo tutto il percorso di cura. Anche per i bambini e gli adolescenti è importante avere un punto di riferimento certo e qualificato».

All’ambulatorio pediatrico post covid si accede attraverso una richiesta del pediatra di famiglia o del pediatra ospedaliero. L’ambulatorio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30; tel 080.3363334/0803363225.