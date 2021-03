Stamane la Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato il programma dei recuperi delle gare rinviate del campionato di Serie D, ben 48 gare in tutti i gironi saranno recuperate tra mercoledì e domenica. Per il girone H sarà mercoledì 10 marzo il recupero della Fidelis Andria sul campo del Taranto mentre, in totale, saranno 9 su 18 i match che potrebbero esser recuperati già in queste due giornate. Ecco di seguito l’elenco completo delle sfide del prossimo fine settimana:

MERCOLEDI’ 10 MARZO

GIRONE H / BITONTO – CASARANO / 14ª GIORNATA

GIRONE H / GRAVINA – AZ PICERNO / 17ª GIORNATA

GIRONE H / MOLFETTA – PORTICI / 16ª GIORNATA

GIRONE H / SORRENTO – PUTEOLANA / 14ª GIORNATA

GIRONE H / TARANTO – FIDELIS ANDRIA / 11ª GIORNATA

DOMENICA 14 MARZO

GIRONE H CASARANO – SORRENTO 15ª GIORNATA

GIRONE H GRAVINA – BRINDISI 1Rª GIORNATA

GIRONE H PORTICI – TARANTO 12ª GIORNATA

GIRONE H TEAM ALTAMURA – MOLFETTA 17ª GIORNATA