Nella giornata di ieri è stata divelta la pulsantiera che consente l’attivazione della prenotazione per l’attraversamento dei pedoni nelle corsie centrali del semaforo a chiamata di via Firenze, all’incrocio con corso Cavour. L’ennesimo gesto di inciviltà nella città di Andria che ha fatto infuriare l’Assessore alla Polizia Locale Pasquale Colasuonno.

«Facciamo i salti i mortali quotidianamente – afferma l’Assessore Colasuonno – per cercare di rimettere in piedi questa città, e puntualmente ci arrivano poi queste docce fredde.

Ultimamente erano stati rimessi in funzione tutti gli impianti semaforici della città, anche quelli con danni gravi, con uno sforzo non indifferente per reperire i fondi che hanno consentito l’azione. Ma a quanto pare a certi andriesi vivere in una città decorosa non va proprio giù. Certe volte, e per colpa di pochi, ad amministrare Andria si fa la fatica di Sisifo. Una città schiacciata dal macigno dell’inciviltà. Ma questa cosa deve cambiare».