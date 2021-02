«Ho appreso la notizia ufficiale della nomina a sottosegretario della senatrice Assuntela Messina, non posso non condividere sentimenti di emozione e soddisfazione. Emozione per l’amica, discreta e presente. Soddisfazione per il territorio, per il PD, per il lavoro di donne e uomini che in questo contenitore sta crescendo con ricadute positive a beneficio delle nostre comunità». Scrive così, in una nota, il Sindaco di Andria Giovanna Bruno.

«Alla neo sottosegretaria gli auguri più sinceri di buon lavoro, certa che il suo garbo istituzionale e personale, la sua predisposizione all’ascolto e alla condivisione, il suo essere plurale nelle azioni, saranno tratti distintivi di questa nuova missione cui è chiamata in un momento tanto delicato per il Paese. Colgo l’occasione per rinnovare il mio sentito Grazie all’on. Francesco Boccia per l’encomiabile lavoro svolto da ministro e per il suo costante spirito di squadra e preziosa vicinanza al territorio».