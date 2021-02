Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’Associazione Ragionieri e Dottori Commercialisti di Andria:

«Si deve aprire il presente comunicato con un ringraziamento rivolto all’Amministrazione Comunale nelle persone della Sindaca, della Giunta Comunale, dell’Assessore dott. Giuseppe Tammaccaro, della Dirigente Dott.ssa Grazia Cialdella ed in ultimo ma altrettanto importante del Funzionario responsabile dott. Domenico De Nigris.

Questo è sicuramente un primo e importante traguardo raggiunto grazie ad un’Amministrazione sensibile e non sorda alle richieste delle categorie professionali tutte che sono portavoce dei Contribuenti andriesi. Il Protocollo firmato oggi prevede in sintesi importanti forme di collaborazione tra Ufficio Tributi e Professionisti tra cui in particolare i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Nello specifico è stata prevista la possibilità di operare in delega su più soggetti in modo permanente, sino a revoca della delega da parte del Contribuente. È stata prevista la possibilità di interloquire con l’Ufficio Tributi anche in modo massivo, sia a mezzo Pec che

con la nuova piattaforma telematica LINK MATE. Per gli accertamenti aventi ad oggetto il periodo d’imposta 2015, è stata prevista la possibilità di operare in autotutela a prescindere dall’imminente scadenza dei ricorsi sia per quei contribuenti che hanno regolarmente adempiuto agli obblighi di versamento ed hanno alla base delle pretese errori formali, sia per quanti hanno versato sulla base delle aliquote in vigore al 01/01/2015, con eliminazione per questi ultimi, delle sanzioni e degli interessi lasciando solo il costo di notifica.

Il Protocollo non inficia in assoluto la possibilità di ricorso dei singoli Contribuenti i quali anche per il tramite di noi Professionisti, potranno rivendicare sia l’Illegittima applicazione della doppia aliquota per gli anni dal 2015 al 2018, sia far valere il diritto al rimborso/utilizzo in compensazione per coloro i quali hanno versato l’aliquota maggiorata per gli stessi anni.

Al presente comunicato alleghiamo per i colleghi interessati una bozza di ricorso che richiama le possibili e non esaustive motivazioni alla base del stesso. Gli argomenti li conosciamo tutti, sia in tema di illegittimità di doppia aliquota che in tema (ancor più oggettivo) di rimborso. Nei prossimi giorni vi sarà la pubblicazione sul sito del Comune del nuovo modello di autotutela per l’applicazione del protocollo d’intesa in oggetto».