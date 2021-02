La sala Consiliare ospiterà le sedute di laurea on line. Lo rende noto l’assessore al Futuro, Viviana Di Leo, che così da seguito ad una proposta pervenuta all’Amministrazione Bruno dall’associazione Generazione Catuma e da un gruppo di studenti universitari andriesi. Per utilizzare la sala serve la richiesta formale dei laureandi da compilare su apposito modulo e da inviare tramite pec all’indirizzo [email protected], almeno 15 giorni prima della seduta di laurea, per permettere agli uffici di calendarizzare le richieste pervenute. L’ingresso sarà consentito ad un massimo di 15 persone nel rispetto delle norme anti-covid.

«Aprire il Palazzo è un modo per far sentire le istituzioni vicine ai giovani laureandi e alle loro famiglie, in uno dei momenti più belli ed emozionanti del percorso formativo. La proclamazione è il momento in cui si chiudono anni di sacrifici e si ridetermina la speranza di un futuro roseo. È un momento importante, che purtroppo è stato sottratto a molti laureandi, a causa delle restrizioni anti-covid. Ma da ora in poi – conclude Di Leo – cercheremo di restituire solennità a questo momento in uno dei luoghi più simbolici della nostra città».