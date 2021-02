«La problematica legata all’eventuale stoccaggio di rifiuti e scorie nucleari, individuati in

un’apposita mappa la cosiddetta “Cnapi”, redatta dalla Sogin ovvero la società che si occupa dello smantellamento delle vecchie centrali nucleari italiane, merita un immediato approfondimento ed una pronta reazione amministrativa». E’ quanto si legge in una nota a firma del gruppo consiliare del Partito Democratico di Andria.

«In quel documento venivano individuate 67 aree che soddisfano i 25 criteri stabiliti nel 2014-2015. Si tratta di Comuni raccolti in cinque macrozone, che potremmo definire così: Piemonte (8 aree), Toscana-Lazio (24 aree), Basilicata-Puglia (17 aree), Sardegna (14 aree), Sicilia (5 aree). Nell’area compresa tra la Basilicata e Puglia figurano Potenza, Matera, Bari, Taranto e, tra gli altri, i comuni di Gravina e Altamura.

Sebbene, quindi, non direttamente coinvolto anche il territorio di Andria risulta fortemente

interessato, considerata anche la vicinanza con i comuni di Altamura e Gravina e soprattutto per la vicinanza dei siti individuati al Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Dopo che la notizia è stata resa pubblica, ad inizio gennaio, si sono registrate diverse posizioni politiche contrarie alla decisione.

Il mondo ambientalista e il settore produttivo agropastorale e turistico hanno espresso forti

perplessità. Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione del 5 gennaio ha preso avvio la «consultazione pubblica». Le Regioni, gli enti locali e i soggetti interessati potranno formulare le loro osservazioni e proposte tecniche alla Sogin.

Si tratta di un momento decisivo anche perché è la prima volta che una consultazione pubblica di questo tipo si svolge in Italia. Tra gli enti interessati a presentare proprie osservazioni vi è anche il Parco Nazionale dell’Alta Murgia (considerato che è un’area interessata come idonee allo stoccaggio di questi rifiuti GRUPPO CONSILIARE – COMUNE DI ANDRIA radioattivi), ente che si sta adoperando per la presentazione di osservazioni tecniche per opporsi in maniera ponderata ed oggettiva a tale decisione.

L’auspicio è che il Comune di Andria partecipi attivamente al gruppo di lavoro che collabora con Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia e solleciti la Regione Puglia ad effettuare ogni analisi scientifica, sociale, ambientale ed economica per valutare l’impatto della scelta indicata per i siti di stoccaggio.

I consiglieri comunali del PD invitano: il Consiglio Comunale a condividere le osservazioni depositate in Regione dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia (tavolo tematico 5 e 8). Trattasi di osservazioni che analizzano gli effetti e le interferenze possibili che il sito di deposito delle scorie determinerebbe sull’habitat murgiano, sui corridoi naturali (anche all’esterno del Parco Nazionale), su flora, fauna e zone speciali di conservazione.

Il sito di deposito comprometterebbe inoltre il turismo ed, in particolare, il turismo

sostenibile, per cui vi è stato il riconoscimento con l’inserimento nella carta europea del

turismo sostenibiele (novembre 2019) per il Parco dell’Alta Murgia che rischia di essere

annichilito da una scelta palesemente contraddittoria. La rete dei sistemi ricettivi e delle

risorse presenti nel territorio riceverebbe un colpo ferale da una scelta di questo tipo.

E chiedono: al Sindaco e alla Giunta del Comune di Andria di collaborare attivamente, come stabilito nella comunità del Parco, a definire il regolamento delle aree contigue al fine di valorizzare aree limitrofe (geositi, tra cui spicca la dolina gurgo) e offrire ogni garanzia alle potenzialità turistiche del nostro territorio vocato ad una agricoltura di qualità e un turismo sostenibile (candidatura geoparco Unesco) e, conseguentemente, di impegnarsi nell’intraprendere ogni azione politica per la tutela ambientale, naturalistica, paesaggistica, archeologica e storica del nostro territorio e, più in generale dell’intera area appartenente al Parco Nazionale dell’Alta Murgia, unitamente alla salvaguardia della salute dei cittadini».