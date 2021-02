“Ti è venuta voglia? Unisciti a noi”. Riparte con nuova grafica e nuove idee, tutte da scoprire nei prossimi giorni, la campagna di sostegno alla Fidelis Andria in questa complessa stagione di campionato di Serie D a causa della pandemia da Covid-19. La società biancazzurra richiama nuovamente a raccolta i propri tifosi dopo le 300 membership card sottoscritte già ad inizio anno.

«Parafrasando un noto proverbio, oggi più che mai, possiamo dire “l’unione fa la Fidelis” – ha spiegato Pietro Lamorte, Direttore Finanziario della Fidelis – In un momento storico di grande negatività, unire tutte le forze positive che condividono con noi il sogno biancazzurro è la via maestra da seguire. Mi piace immaginare il grigiore dei pomeriggi trascorsi dai nostri tifosi, nel chiuso delle loro abitazioni, costretti al tifo a distanza, come il grigio della cenere di un braciere, sotto il quale arde un fuoco che non si spegnerà mai. Entrare a far parte della famiglia Fidelis, sottoscrivendo la membership card, significa tenere alta la fiamma della nostra passione, fino a quando tutti insieme torneremo ad abbracciarci intorno allo stesso focolare – conclude Pietro Lamorte – A casa nostra, allo stadio degli Ulivi, sotto lo stesso cielo. Sarà la nostra vittoria più bella».

Le card sono sottoscrivibili direttamente via web attraverso il sito internet ufficiale della Fidelis e cioè www.fidelisandria.it e la promo è valida fino al 5 marzo data in cui scadono i vari decreti governativi per l’emergenza da Covid-19. Restano identici ad inizio anno i prezzi con due modalità e cioè la Premium Fan e la Golden Fan. E la Fidelis si proietta già al futuro pensando anche alla prossima stagione con un primo incentivo già immaginato alla sottoscrizione della card e cioè un 20% di sconto per l’abbonamento della prossima stagione sportiva. Ma le novità non si fermano qui. E allora “Ti è venuta voglia? Unisciti a noi”.