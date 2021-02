Bonsai in bocs è un format di live sessions nato con l’obiettivo di mettere in luce

progetti musicali di un territorio considerato spesso erroneamente inospitale.

«Il bonsai indica qualcosa di delicato e di intimo, di ricercato. L’idea di farlo crescere in

un luogo apparentemente inopportuno e non adeguato come il “bocs”, un deposito per

intenderci, è la metafora della sfida che ci poniamo, perché la finalità di questo format

è quello di dare luce a giovani progetti musicali, in un territorio che fin troppo spesso è

stato considerato inospitale». Luigi Lafiandra e Pierpaolo Confalone, co-founders del progetto, stanno cercando di creare un sistema di rete nel territorio che permetta agli artisti di crescere e agli amanti della musica di scoprirne sempre di nuova.

“Bonsai in Bocs” nasce dall’idea di creare un contenitore di progetti musicali freschi,

originali ed emergenti, artisti singoli o band, per rispondere alla domanda di tutti

coloro che desiderano conoscere nuovi artisti e nuova musica.

TEAM e PARTNERSHIP

Era necessario per entrambi i fondatori del progetto creare un team di lavoro.

Il sistema creato si allarga sempre più, molte persone e addetti ai lavori, fotografi,

videomaker, fonici entrano a far parte del progetto e diventano parte della famiglia.

Con Luigi e Pierpaolo ci sono: Giuseppe Ciommo, Lorenzo Coratella, Francesco

Porro, Andrea Festa e tutto lo staff di Studio 32, Andrea di Bari e Manuela Lorusso

membri del collettivo La Isla, Elia Fucci, Luciana Lorizzo, Raffaele Lafiandra che

curano la regia video, montaggio e fotografia e infine la promozione è coordinata da

Spazio Promotion.

PROGETTI FUTURI

«Per il futuro desideriamo che il team diventi sempre più popolato da chi ha il

desiderio di rimodellare la concezione del nostro territorio e fare in modo che esso

offra maggiori opportunità in ambito artistico. Siamo convinti che non ci voglia molto

se c’è desiderio di crescere e migliorare». Quello di Luigi e Pierpaolo è un invito aperto a tutti coloro che vogliono partecipare al progetto e contribuire a mostrare la bellezza che contraddistingue il nostro territorio.