L’Officina San Domenico nel cuore del centro storico della Città di Andria potrà tornare a vivere grazie all’Associazione CapitalSud che ha vinto il bando Luoghi Comuni dell’ARTI Puglia per la gestione della struttura comunale.

«Progettare la riapertura di uno spazio di aggregazione giovanile in tempo di pandemia può sembrare un controsenso, ma quando è nata la possibilità di riattivare l’Officina San Domenico non abbiamo esitato un attimo a pensare. Durante i mesi del lockdown, abbiamo deciso di unire le nostre diverse esperienze di vita e di studio tra nord e sud Italia all’interno dell’Associazione Capital Sud», spiegano dall’associazione. «Abbiamo nutrito quel tempo sospeso con l’immaginazione e il desiderio di riconnetterci al nostro territorio una volta usciti dall’emergenza, dando vita a lunghe videochiamate per riflettere su come rianimare quegli spazi che erano già stati abbandonati prima dell’epidemia, ma abbiamo sempre sentito come parte di noi».

«Abbiamo costruito un progetto di rigenerazione urbana – dicono ancora – culturale e sociale di ampio respiro, con l’obiettivo di restituire nuova vita all’Officina San Domenico, immaginando quello spazio come luogo di partecipazione attiva sia per i giovani che abitano in città sia per coloro che vivono e attraversano, in modi differenti, il nostro “piccolo sud” di provincia. Vogliamo ritornare. Vogliamo che la nostra Città abbia il suo spazio di collettività, in cui dialogare, incontrare, contaminarsi anche tra diversi percorsi».

«Lo scorso novembre abbiamo candidato la nostra proposta progettuale al bando Luoghi Comuni della Regione Puglia e dopo due mesi di trepidante attesa, il nostro gruppo è stato indicato come vincitore. Il nostro progetto, che si chiama S.U.D – Sustainable Utopias Development, mira a trasformare l’Officina San Domenico in un laboratorio permanente di sviluppo locale attraverso il quale generare servizi di prossimità in co-progettazione con il territorio, favorendo la ricerca verso nuove pratiche di comunità e stimolando forme innovative di immaginazione civica a propulsione giovanile».

«Nei prossimi mesi saremo impegnati nella fase di co-progettazione con il Comune di Andria e l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia in merito agli aspetti tecnici della gestione di Officina San Domenico, ma sin da subito ci stiamo impegnando ad organizzare momenti di confronto e dialogo con tutte le realtà di terzo settore impegnate sul territorio. Chiunque volesse, può contattarci attraverso i nostri canali: Facebook – CapitalSud APS. Mail – [email protected]»