«Dai gestori dei negozi H24 è venuta tutta la collaborazione necessaria. Li abbiamo incontrati nei giorni scorsi e, senza alcuna necessità di atti imperativi, abbiamo concordato di stabilire lo stop alla vendita di bevande alcoliche dalle 20:00 alle 05:00, da lunedì primo febbraio a domenica 7 febbraio 2021». Lo sottolinea l’assessore alle Attività Produttive, Cesareo Troia, replicando alle critiche di alcuni consiglieri comunali che hanno sostenuto che «l’aver consentito ai negozi H24 di continuare il loro esercizio rappresenti un ostacolo a ché tutti gli esercenti abbiano le stesse opportunità di crescita e sviluppo».

In realtà quello dei negozi H24 è un caso di autodisciplina degli stessi esercenti che, per previsione normativa, sono titolari di attività di commercio al dettaglio e dunque sono assolutamente non equiparabili alle attività di somministrazione di alimenti e bevande come invece dichiarano i consiglieri.

«Avvicinandosi poi la scadenza del 7 febbraio 2021 – conclude l’assessore Troia – incontreremo i titolari dei negozi H24 per le successive valutazioni».